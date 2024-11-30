Der allerletzte ZeugeJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 12: Der allerletzte Zeuge
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Der Kriminalrätin läuft eines Nachts ein kleiner Hund zu, den sie am nächsten Tag mit ins Revier bringt. Leider stellt sich heraus, dass der Hund zu der Leiche eines Chauffeurs gehört, die in derselben Nacht aufgefunden wurde. Wieder einmal ist es Klara, die Frau Müller-Dietz aus der Klemme hilft.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
6
