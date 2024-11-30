Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich: Alles Klara

ARD PlusStaffel 1Folge 12vom 30.11.2024
Der allerletzte ZeugeJetzt ohne Werbung streamen

Folge 12: Der allerletzte Zeuge

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6

Der Kriminalrätin läuft eines Nachts ein kleiner Hund zu, den sie am nächsten Tag mit ins Revier bringt. Leider stellt sich heraus, dass der Hund zu der Leiche eines Chauffeurs gehört, die in derselben Nacht aufgefunden wurde. Wieder einmal ist es Klara, die Frau Müller-Dietz aus der Klemme hilft.

