Heiter bis tödlich: Alles Klara

Staffel 1Folge 13vom 30.11.2024
Folge 13: Gestreifter Japaner

48 Min.Ab 6

Die Kaninchenzüchterin Gudrun Engels macht des Nachts eine grausame Entdeckung: Eines ihrer Kaninchen wurde umgebracht. In Kürze wird in Quedlinburg die große Bundes-Rammlerschau stattfinden und Frau Engels Rammler ist nicht das erste Tier, das in der Umgebung in den letzten Tagen getötet wurde.

