Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 13: Gestreifter Japaner
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Die Kaninchenzüchterin Gudrun Engels macht des Nachts eine grausame Entdeckung: Eines ihrer Kaninchen wurde umgebracht. In Kürze wird in Quedlinburg die große Bundes-Rammlerschau stattfinden und Frau Engels Rammler ist nicht das erste Tier, das in der Umgebung in den letzten Tagen getötet wurde.
Genre:Krimi-Drama
