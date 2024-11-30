Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Geburtstagsfest für eine Leiche

ARD PlusStaffel 1Folge 4vom 30.11.2024
Joyn Plus
Geburtstagsfest für eine Leiche

Geburtstagsfest für eine LeicheJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Folge 4: Geburtstagsfest für eine Leiche

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6

Ihre Kollegen sind bei Frau Müller-Dietz im Abteilungsmeeting, da erscheint Hauptkommissar Walter Stichling von der Magdeburger Polizeidirektion im Revier. Gernot Stahlmann, ein prominenter Unternehmer, ist ermordet worden und Hauptkommissar Walter Stichling von der Magdeburger Polizeidirektion braucht zur Klärung des Falles die sofortige Unterstützung von Klaras Chef und seinen Kollegen.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Alles Klara
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Alle 2 Staffeln und Folgen