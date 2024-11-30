Geburtstagsfest für eine LeicheJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 4: Geburtstagsfest für eine Leiche
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Ihre Kollegen sind bei Frau Müller-Dietz im Abteilungsmeeting, da erscheint Hauptkommissar Walter Stichling von der Magdeburger Polizeidirektion im Revier. Gernot Stahlmann, ein prominenter Unternehmer, ist ermordet worden und Hauptkommissar Walter Stichling von der Magdeburger Polizeidirektion braucht zur Klärung des Falles die sofortige Unterstützung von Klaras Chef und seinen Kollegen.
