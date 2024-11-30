Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD Plus Staffel 1 Folge 5 vom 30.11.2024
Folge 5: Hitverdächtig

49 Min. Ab 6

Klara Degen feiert zusammen mit Sylvia, Lena und ihren Kollegen das Vereinsfest des Polizeisportvereins. Eine Band spielt auf - Frontmann Jens Riebel war einst Klaras große Jugendliebe. Da besteigt Evelyn Brenner, eine ehemalige Backgroundsängerin und Exfreundin von Jens, die Bühne und verpasst ihm eine Ohrfeige.. Am nächsten Morgen wird Evelyn Brenner tot aufgefunden…

