Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 5: Hitverdächtig
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Klara Degen feiert zusammen mit Sylvia, Lena und ihren Kollegen das Vereinsfest des Polizeisportvereins. Eine Band spielt auf - Frontmann Jens Riebel war einst Klaras große Jugendliebe. Da besteigt Evelyn Brenner, eine ehemalige Backgroundsängerin und Exfreundin von Jens, die Bühne und verpasst ihm eine Ohrfeige.. Am nächsten Morgen wird Evelyn Brenner tot aufgefunden…
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
6