ARD PlusStaffel 1Folge 6vom 30.11.2024
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6

Eine Teilnehmerin der bevorstehenden Wahl zur &quot;Miss Harz&quot; wird während der Generalprobe tot in ihrer Garderobe aufgefunden. Ausgerechnet Klara Degens Schwester Sylvia hat die Leiche entdeckt und die Polizei alarmiert. Deshalb nimmt Hauptkommissar Kleinert, der zusammen mit Kollege Ollenhauer zum Tatort eilt, ausnahmsweise auch Klara mit, damit sie sich um die geschockte Sylvia kümmern kann.

