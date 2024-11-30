Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Der Würstchenmörder

ARD PlusStaffel 1Folge 8vom 30.11.2024
Joyn Plus
Der Würstchenmörder

Der WürstchenmörderJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Folge 8: Der Würstchenmörder

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6

Hauptkommissar Paul Kleinert steckt in Gewissensnöten. Seiner Mutter, die in Magdeburg lebt, wurde die Handtasche geraubt und nun fordert sie energisch, er müsse die Ermittlungen aufnehmen. Wozu sei er schließlich bei der Polizei? Kleinert schickt den Kollegen Wolter zum Undercover-Einsatz nach Magdeburg.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Alles Klara
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Alle 2 Staffeln und Folgen