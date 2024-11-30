Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Der Brockengeist

ARD PlusStaffel 2Folge 10vom 30.11.2024
Joyn Plus
Der Brockengeist

Der BrockengeistJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Folge 10: Der Brockengeist

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Klara Degen stößt bei ihrer morgendlichen Joggingrunde im Wald auf die Leiche eines Mannes. Die Kripo Harz unter Hauptkommissar Kleinert nimmt umgehend die Ermittlungen auf. Der Tote, Christian Gurris, Besitzer eines Hotels in der Gegend, ist nach ersten Untersuchungen durch Dr. Münster an einem Herzinfarkt gestorben. Doch Klara fällt das angstverzerrte Gesicht des Toten auf.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Alles Klara
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Alle 2 Staffeln und Folgen