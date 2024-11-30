Wikinger und IndianerJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 14: Wikinger und Indianer
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Am Ufer eines Sees wird die Leiche von Friedhelm Staller gefunden, eines preisgekrönten Harzer IT-Unternehmers. Hauptkommissar Paul Kleinert und seine Kollegen Tom Ollenhauer und Jonas Wolter nehmen umgehend die Ermittlungen auf. Sekretärin Klara Degen kennt den Toten indirekt auch. Es handelt sich um einen alten Schulfreund ihres Schwagers Jörg Wegener.
