Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Letzte Ruhe Lotussitz

ARD PlusStaffel 2Folge 15vom 30.11.2024
Joyn Plus
Letzte Ruhe Lotussitz

Letzte Ruhe LotussitzJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Folge 15: Letzte Ruhe Lotussitz

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Die Revierleiterin Müller-Dietz hat bei dem attraktiven Yogalehrer Jan Ahrens eine Einzelstunde gebucht. Doch statt seiner findet sie im Studio die Leiche der Mitinhaberin Susanne Köhler. Sofort ruft sie Hauptkommissar Paul Kleinert und seine Kollegen Tom Ollenhauer und Jonas Wolter zum Tatort.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Alles Klara
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Alle 2 Staffeln und Folgen