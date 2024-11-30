Letzte Ruhe LotussitzJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 15: Letzte Ruhe Lotussitz
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Die Revierleiterin Müller-Dietz hat bei dem attraktiven Yogalehrer Jan Ahrens eine Einzelstunde gebucht. Doch statt seiner findet sie im Studio die Leiche der Mitinhaberin Susanne Köhler. Sofort ruft sie Hauptkommissar Paul Kleinert und seine Kollegen Tom Ollenhauer und Jonas Wolter zum Tatort.
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12