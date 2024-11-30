Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 16: Der letzte Stempel
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Sekretärin Klara Degen bekommt im Revier der Kripo Harz Besuch von „Onkel“ Jarmurske, einem älteren Herrn, der mit seiner Frau Helga früher in der Nachbarschaft von Klara und ihrer Schwester Sylvia gewohnt hat. Onkel Jarmurske hat in seiner Post einen blutverschmierten Harzer Wandernadel-Pass gefunden.
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Heiter bis tödlich: Alles Klara
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Das Erste