Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Zur Strecke gebrachte

ARD PlusStaffel 2Folge 3vom 30.11.2024
Joyn Plus
Zur Strecke gebrachte

Zur Strecke gebrachteJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Folge 3: Zur Strecke gebrachte

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Hauptkommissar Paul Kleinert will dem Teamgeist innerhalb seiner Abteilung neuen Schwung verleihen und unternimmt mit den Kollegen Ollenhauer und Wolter sowie Sekretärin Klara Degen einen Ausflug mit der Harzer Schmalspurbahn. Während der Fahrt sieht Lena plötzlich, dass jemand auf den Gleisen liegt, und zieht die Notbremse. Gerade noch rechtzeitig. Doch der Mann auf den Gleisen ist bereits tot.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Alles Klara
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Alle 2 Staffeln und Folgen