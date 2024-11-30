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Heiter bis tödlich: Alles Klara

Laubenpieper

ARD PlusStaffel 2Folge 4vom 30.11.2024
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Heiter bis tödlich: Alles Klara

Folge 4: Laubenpieper

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Die Sekretärin Klara Degen ist erstaunt, dass ihr Chef, Hauptkommissar Paul Kleinert, sie bittet, ihn bei der Besichtigung eines Kleingartens zu begleiten. Vor Ort treffen sie die Vereinsvorsitzende Petra Küppers, die völlig verstört wirkt. Kurz zuvor hat sie die Leiche des Laubenbesitzers Oliver Mommsen entdeckt.

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