Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 4: Laubenpieper
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Die Sekretärin Klara Degen ist erstaunt, dass ihr Chef, Hauptkommissar Paul Kleinert, sie bittet, ihn bei der Besichtigung eines Kleingartens zu begleiten. Vor Ort treffen sie die Vereinsvorsitzende Petra Küppers, die völlig verstört wirkt. Kurz zuvor hat sie die Leiche des Laubenbesitzers Oliver Mommsen entdeckt.
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Heiter bis tödlich: Alles Klara
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12