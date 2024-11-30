Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 5: Pizza mortale
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Klara Degen hat ihre Schwester Sylvia und Schwager Jörg auf ein Wellness-Wochenende geschickt, damit die beiden mal wieder Zeit für sich haben. Klara und ihre Nichte Lena machen sich indes einen schönen Abend. Damit ist es allerdings schnell vorbei, als ein Pizzabote ihnen nicht nur die falsche Pizza bringt, sondern kurz darauf tot im Hausflur zusammenbricht.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste