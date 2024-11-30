Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich: Alles Klara

ARD PlusStaffel 2Folge 6vom 30.11.2024
Folge 6: Bäumlers Klippe

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Klara möchte wieder in den eigenen vier Wänden leben und aus dem Haus ihrer Schwester Sylvia Wegener ausziehen. Bei der Wohnungsbesichtigung trifft sie auf Miriam Reichenbach, die Adoptivtochter des Fontane-Experten Prof. Dr. Reichenbach, der an diesem Morgen ermordet auf seiner Joggingstrecke gefunden wurde. Miriam reagiert sichtlich geschockt…

