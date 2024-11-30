Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 6: Bäumlers Klippe
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Klara möchte wieder in den eigenen vier Wänden leben und aus dem Haus ihrer Schwester Sylvia Wegener ausziehen. Bei der Wohnungsbesichtigung trifft sie auf Miriam Reichenbach, die Adoptivtochter des Fontane-Experten Prof. Dr. Reichenbach, der an diesem Morgen ermordet auf seiner Joggingstrecke gefunden wurde. Miriam reagiert sichtlich geschockt…
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12