Heiter bis tödlich: Alles Klara

Harzer Blut

ARD PlusStaffel 2Folge 7vom 30.11.2024
Harzer Blut

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Folge 7: Harzer Blut

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Sekretärin Klara Degen ist spät dran und bittet ihren neuen Nachbarn und Chef, Hauptkommissar Kleinert, sie ausnahmsweise mit dem Auto ins Revier mitzunehmen. Doch der gemeinsamen Fahrt kommt ein dienstlicher Anruf dazwischen: Fritz Sommer, Besitzer der bedeutenden Harzer Firma Saatgut Süd, wurde tot in einer Abfüllanlage des Bio-Samens „Harzer Blut“ auf dem Firmengelände entdeckt.

