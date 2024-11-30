Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 8: Der perfekte Mord
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Sekretärin Klara Degen glaubt sich verhört zu haben, als ihr Chef, Hauptkommissar Paul Kleinert, und die Kollegen Tom Ollenhauer und Jonas Wolter darüber spekulieren, ob der Pathologe Dr. Münster fähig wäre, einen Mord zu begehen. An jenem Morgen wurde der Nachbar von Dr. Münster, Friedhelm Petermann, tot in seinem Hühnerstall gefunden.
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste