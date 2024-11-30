Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Das Opfer vom Regenstein

ARD PlusStaffel 2Folge 9vom 30.11.2024
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Folge 9: Das Opfer vom Regenstein

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Ein junges Mädchen, Monique Wollenweber, Mitglied einer Gothic-Clique, taucht bei Klara Degen im Polizeirevier auf. Monique ist verzweifelt, denn ihr Freund Andi Vollmer ist am Morgen nicht zu seiner Prüfung an der Berufsschule erschienen…

