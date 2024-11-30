Das Opfer vom RegensteinJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 9: Das Opfer vom Regenstein
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ein junges Mädchen, Monique Wollenweber, Mitglied einer Gothic-Clique, taucht bei Klara Degen im Polizeirevier auf. Monique ist verzweifelt, denn ihr Freund Andi Vollmer ist am Morgen nicht zu seiner Prüfung an der Berufsschule erschienen…
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12