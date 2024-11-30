Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Der Schimmelreiter

ARD PlusStaffel 1Folge 1vom 30.11.2024
Joyn Plus
Der Schimmelreiter

Der SchimmelreiterJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Folge 1: Der Schimmelreiter

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Dienstbeginn mit Überraschungen. Ein Toter liegt im Schlick des Husumer Hafens. Unschuldig grast neben dem Hafenbecken ein Schimmel, der anscheinend geduldig auf seinen Reiter wartet. Rund um den Toten stecken lauter Schildchen mit Zahlen im Morast. „So sieht eine Spurensuche nach Lehrbuch aus!“, weiß Hauptkommissar Jon Peterson auf den ersten Blick. Und damit ist auch klar: Der neue Kollege, der heute seinen Dienst antreten soll, war als erster am Tatort. Als dieser neue Kollege sich dann auch noch als weiblich höchst attraktiv entpuppt und sich als Nora Neubauer vorstellt, ist der Tag für Jon eigentlich schon gelaufen.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Nordisch herb
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Alle 1 Staffeln und Folgen