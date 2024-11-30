Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 1: Der Schimmelreiter
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Dienstbeginn mit Überraschungen. Ein Toter liegt im Schlick des Husumer Hafens. Unschuldig grast neben dem Hafenbecken ein Schimmel, der anscheinend geduldig auf seinen Reiter wartet. Rund um den Toten stecken lauter Schildchen mit Zahlen im Morast. „So sieht eine Spurensuche nach Lehrbuch aus!“, weiß Hauptkommissar Jon Peterson auf den ersten Blick. Und damit ist auch klar: Der neue Kollege, der heute seinen Dienst antreten soll, war als erster am Tatort. Als dieser neue Kollege sich dann auch noch als weiblich höchst attraktiv entpuppt und sich als Nora Neubauer vorstellt, ist der Tag für Jon eigentlich schon gelaufen.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12