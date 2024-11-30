Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 10: Sündiges Husum
Antreten im Büro von Kriminalrat Hinrichs zum Dienstbeginn. Der Hamburger Anwalt Ole Barstedt hat der Dienststelle eine Abmahnung für den illegalen Download des Pornofilms „Sündiges Husum“ geschickt. Abmahngebühr 1000 Euro! Kriminalrat Hinrichs will auf der Stelle wissen, wer den Film aus dem Internet heruntergeladen hat. Jon und Nora finden umgehend heraus, dass Ole Barstedt neben seiner Anwaltskanzlei auch als Pornoproduzent tätig ist und zurzeit auf einem Marschbauernhof in der Nähe von Husum die Fortsetzung von „Sündiges Husum“ dreht. Nur zur Rede stellen können sie ihn nicht, denn Ole Barstedt liegt durchbohrt von einer Mistgabel in dem Campingwagen, der ihm am Drehort als Büro und Schnittplatz dient. Eine ganze Menge Personen kommen als Täter infrage. Zum Beispiel Lars Paulsen, der auf dem Hof arbeitet.
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