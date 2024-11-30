Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 11: Das Wunder von Husum
Marten Ahab Bleeker, Kapitän des Ausflugsschiffs „Aurora“, wird von Fischern tot aus dem Meer gezogen. Während einer Fahrt mit einer Gruppe Novizinnen unter Leitung der Nonne Renate ist er über Bord gegangen. Schwester Renate gibt einen verzückten Bericht von den Geschehnissen an Bord der „Aurora“. Erst habe Ahab unzüchtige Lieder gesungen, dann habe Schwester Renate ihm die Strafe Gottes angedroht und dann sei die Strafe Gottes prompt über den Mann gekommen. Als das führerlose Ausflugsschiff mit voller Kraft auf die Kaimauer des Husumer Hafens zulief sei „ER“ erschienen, um das Unglück zu verhindern. Ein Wunder, ist sich Schwester Renate sicher, denn „Er“ war nach Renates Erinnerungen niemand anderes als Gottvater persönlich.
Alle Staffeln im Überblick