Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Das Wunder von Husum

ARD PlusStaffel 1Folge 11vom 30.11.2024
Joyn Plus
Das Wunder von Husum

Das Wunder von HusumJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Folge 11: Das Wunder von Husum

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Marten Ahab Bleeker, Kapitän des Ausflugsschiffs „Aurora“, wird von Fischern tot aus dem Meer gezogen. Während einer Fahrt mit einer Gruppe Novizinnen unter Leitung der Nonne Renate ist er über Bord gegangen. Schwester Renate gibt einen verzückten Bericht von den Geschehnissen an Bord der „Aurora“. Erst habe Ahab unzüchtige Lieder gesungen, dann habe Schwester Renate ihm die Strafe Gottes angedroht und dann sei die Strafe Gottes prompt über den Mann gekommen. Als das führerlose Ausflugsschiff mit voller Kraft auf die Kaimauer des Husumer Hafens zulief sei „ER“ erschienen, um das Unglück zu verhindern. Ein Wunder, ist sich Schwester Renate sicher, denn „Er“ war nach Renates Erinnerungen niemand anderes als Gottvater persönlich.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Nordisch herb
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Alle 1 Staffeln und Folgen