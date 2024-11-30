Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Der Rest ist Schweigen

ARD PlusStaffel 1Folge 12vom 30.11.2024
Joyn Plus
Der Rest ist Schweigen

Der Rest ist SchweigenJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Folge 12: Der Rest ist Schweigen

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Fechtduell: Wenzel von der Eider fordert beim alljährlichen Fechtwettbewerb im Herrensitz der Familie seinen Vater Hagen vor den Augen seiner attraktiven Stiefmutter Alicia und seiner Schwester Walburga auf. Wenzel wird getroffen. Nur ein Kratzer, beruhigt Wenzel die Anwesenden, um dann Sekunden später tot zusammenzubrechen. Die Obduktion ergibt eine überraschende Todesursache: Wenzel ist vergiftet worden. Die Klinge des Degens war mit einem Kontaktgift präpariert. Ermittlungen im adligen Haus – nicht gerade das Milieu, in dem Kriminalhauptkommissar Jon Peterson sich wohl fühlt. Aber warum Jon in jedes sich bietende Fettnäpfchen tritt, wird Nora erst nach einiger Zeit klar: Bei der Familie von der Eider, eisern geführt von ihrem Familienoberhaupt Hagen, gilt es vor allem, die Fassade zu wahren.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Nordisch herb
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Alle 1 Staffeln und Folgen