Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 12: Der Rest ist Schweigen
Fechtduell: Wenzel von der Eider fordert beim alljährlichen Fechtwettbewerb im Herrensitz der Familie seinen Vater Hagen vor den Augen seiner attraktiven Stiefmutter Alicia und seiner Schwester Walburga auf. Wenzel wird getroffen. Nur ein Kratzer, beruhigt Wenzel die Anwesenden, um dann Sekunden später tot zusammenzubrechen. Die Obduktion ergibt eine überraschende Todesursache: Wenzel ist vergiftet worden. Die Klinge des Degens war mit einem Kontaktgift präpariert. Ermittlungen im adligen Haus – nicht gerade das Milieu, in dem Kriminalhauptkommissar Jon Peterson sich wohl fühlt. Aber warum Jon in jedes sich bietende Fettnäpfchen tritt, wird Nora erst nach einiger Zeit klar: Bei der Familie von der Eider, eisern geführt von ihrem Familienoberhaupt Hagen, gilt es vor allem, die Fassade zu wahren.
