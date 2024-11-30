Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Alles nur aus Liebe

ARD PlusStaffel 1Folge 13vom 30.11.2024
Joyn Plus
Alles nur aus Liebe

Alles nur aus LiebeJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Folge 13: Alles nur aus Liebe

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der 27-jährige Jan Grunholt wird tot in den Dünen aufgefunden – niedergestreckt von zwei Pistolenschüssen. Als Nora und Jon die Voicebox des Handys des Toten abhören, erleben sie eine Überraschung. Nachrichten von Sophie Schwennessen und Alma Jung sind da zu hören. Beide Frauen haben sich offensichtlich für den gleichen Abend mit dem Toten verabredet, beide Frauen sind offensichtlich heftig verliebt. In der Vernehmung behaupten sowohl Sophie als auch Alma, mit Jan Grunholt zusammen gewesen zu sein. Und jede der beiden ist sich sicher, ihre jeweilige Gegenspielerin ist die Mörderin.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Nordisch herb
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Alle 1 Staffeln und Folgen