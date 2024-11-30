Der Onkel aus AmerikaJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 14: Der Onkel aus Amerika
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Fund eines Skeletts auf dem Finkenhaushalligkoog. Nora Neubauer und Rayk Kilian wird sofort klar, dass das Skelett hier abgelegt worden sein muss. Sauber in Plastik eingewickelt liegt es am Fuß des Deiches und ist wortwörtlich knochentrocken. Auf ein Verbrechen deutet das Einschussloch im Schädel hin. Aber wer ist der Tote? Und wer hat die Person ins Jenseits befördert?
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Studio Hamburg Enterprises, Norddeutscher Rundfunk (NDR)