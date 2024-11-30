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Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Der Onkel aus Amerika

ARD PlusStaffel 1Folge 14vom 30.11.2024
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Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Folge 14: Der Onkel aus Amerika

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Fund eines Skeletts auf dem Finkenhaushalligkoog. Nora Neubauer und Rayk Kilian wird sofort klar, dass das Skelett hier abgelegt worden sein muss. Sauber in Plastik eingewickelt liegt es am Fuß des Deiches und ist wortwörtlich knochentrocken. Auf ein Verbrechen deutet das Einschussloch im Schädel hin. Aber wer ist der Tote? Und wer hat die Person ins Jenseits befördert?

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