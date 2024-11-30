Superman's FingerJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 15: Superman's Finger
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Ein Drink mit Folgen. Barmann Malte hat Kriminalassistent Rayk in der Bar des Hotels Goldener Steinbutt einen wirklich kräftigen Drink gemixt. Die Folge: Rayk wankt mit dem Barmesser in der Hand Richtung Spa-Suite, um dort eine nächtliche Ruhestörung zu beenden. Zurück kommt er mit einer Platzwunde am Kopf und einem Teil eines Fingers in der Hand und hat keinen blassen Schimmer, wo er gewesen ist und was dort geschehen sein könnte.
