Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 16: Der schöne Theo
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Jon, Wiebke, Nora und Hinrichs müssen Claas Peterson bei der Beerdigung von Ida Harms, der Ehefrau von Kapitän Harms, helfen. Als Kriminalrat Hinrichs den Sarg nicht halten kann, kracht der in die Grube, der Deckel öffnet sich. Neben Ida Harms liegt eine zweite Leiche in dem Sarg: Theodor Schwend, genannt der schöne Theo.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio Hamburg Enterprises, Norddeutscher Rundfunk (NDR)