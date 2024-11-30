Wem die Stunde schlägtJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 2: Wem die Stunde schlägt
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Glockengeläut am frühen Abend in Husum – das kann nichts Gutes bedeuten. Und tatsächlich: Jon, der gerade bei der Optikerin Maike Brix eine neue Sonnenbrille kauft und sich nebenher die Sorgen seiner aktuellen Freundin anhört, wird von Kriminalassistent Rayk Kilian zum Glockenturm gerufen. Am Seil der Glocke baumelt Ingmar Brix, Maikes Vater.
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Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Studio Hamburg Enterprises, Norddeutscher Rundfunk (NDR)