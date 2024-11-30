Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 5: Der Puppenspieler
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Besuch des Polizeipräsidenten Dr. Wenzel Sommer. Kriminalrat Hinrichs und Kriminalassistent Rayk Kilian empfangen ihren Chef in Gala-Uniform, Sekretärin Wibke im verführerischen Fummel. Zur Überraschung aller verkündet der Polizeipräsident, dass er mehrere Tage in Husum bleiben wird. Wie selbstverständlich nimmt er das Chefzimmer in Beschlag, Hinrichs besetzt einen Schreibtisch im Dienstzimmer der Hauptkommissare, sodass Jon und Nora sich notgedrungen einen Schreibtisch teilen müssen. Sekretärin Wibke verschwindet derweil zu zweistündigen Diktaten beim Polizeipräsident – und kehrt „glühend“ zurück, wie Jon Peterson bemerkt.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio Hamburg Enterprises, Norddeutscher Rundfunk (NDR)