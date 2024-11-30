Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

ARD PlusStaffel 1Folge 5vom 30.11.2024
Folge 5: Der Puppenspieler

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Besuch des Polizeipräsidenten Dr. Wenzel Sommer. Kriminalrat Hinrichs und Kriminalassistent Rayk Kilian empfangen ihren Chef in Gala-Uniform, Sekretärin Wibke im verführerischen Fummel. Zur Überraschung aller verkündet der Polizeipräsident, dass er mehrere Tage in Husum bleiben wird. Wie selbstverständlich nimmt er das Chefzimmer in Beschlag, Hinrichs besetzt einen Schreibtisch im Dienstzimmer der Hauptkommissare, sodass Jon und Nora sich notgedrungen einen Schreibtisch teilen müssen. Sekretärin Wibke verschwindet derweil zu zweistündigen Diktaten beim Polizeipräsident – und kehrt „glühend“ zurück, wie Jon Peterson bemerkt.

