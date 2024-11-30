Tidenhub oder Wasser bis zum HalsJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 6: Tidenhub oder Wasser bis zum Hals
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Mirko Jensen, Friseur im Salon „Cut & Go“, taumelt aus seinem Wagen, schlingert auf die Fahrbahn und wird von einem Seafood-Laster überfahren. Und das vor den Augen von Jon und Nora, die gerade versuchen, vor dem Bestattungsunternehmen Claas Petersons Leichenwagen flottzumachen. „Tidenhub“ flüstert Mirko und verstirbt an der Unfallstelle.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio Hamburg Enterprises, Norddeutscher Rundfunk (NDR)