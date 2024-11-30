Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Tidenhub oder Wasser bis zum Hals

ARD PlusStaffel 1Folge 6vom 30.11.2024
Folge 6: Tidenhub oder Wasser bis zum Hals

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Mirko Jensen, Friseur im Salon „Cut &amp; Go“, taumelt aus seinem Wagen, schlingert auf die Fahrbahn und wird von einem Seafood-Laster überfahren. Und das vor den Augen von Jon und Nora, die gerade versuchen, vor dem Bestattungsunternehmen Claas Petersons Leichenwagen flottzumachen. „Tidenhub“ flüstert Mirko und verstirbt an der Unfallstelle.

