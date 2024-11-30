Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 7: Das Schlachtfest
Schlachtfest auf dem Biohof Meede. Kriminalrat Hinrichs erscheint – frisch verliebt – aber etwas unpassend mit Melanie Meede. Bevor Bauer Carsten Meede seine Schwägerin vom Hof jagen kann, weil er mit seinem Bruder Conrad im Dauerstreit liegt, schreckt ein entsetzlicher Fund die Gäste des Schlachtfestes auf: Im Bauch des Schweines, das gerade geschlachtet wurde, finden sich Reste menschlicher Knochen und ein Teil eines Gebisses. Jon Peterson weiß sofort: Hier ist ein Mensch an die Schweine verfüttert worden. Die Hoffnung, durch Funde im Magen weiterer Schweine von dem Hof mehr über die Identität des Opfers zu erfahren, zerschlägt sich – alle Schweine sind schon zum Schlachthof abgegangen. Aber der Zahnabgleich bringt ein eindeutiges Ergebnis: Der Zahnersatz gehörte Conrad Meede, Melanies Ehemann. Jon Peterson nimmt Carsten Meede vorläufig fest.
