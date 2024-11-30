Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Das Schlachtfest

ARD PlusStaffel 1Folge 7vom 30.11.2024
Joyn Plus
Das Schlachtfest

Das SchlachtfestJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Folge 7: Das Schlachtfest

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Schlachtfest auf dem Biohof Meede. Kriminalrat Hinrichs erscheint – frisch verliebt – aber etwas unpassend mit Melanie Meede. Bevor Bauer Carsten Meede seine Schwägerin vom Hof jagen kann, weil er mit seinem Bruder Conrad im Dauerstreit liegt, schreckt ein entsetzlicher Fund die Gäste des Schlachtfestes auf: Im Bauch des Schweines, das gerade geschlachtet wurde, finden sich Reste menschlicher Knochen und ein Teil eines Gebisses. Jon Peterson weiß sofort: Hier ist ein Mensch an die Schweine verfüttert worden. Die Hoffnung, durch Funde im Magen weiterer Schweine von dem Hof mehr über die Identität des Opfers zu erfahren, zerschlägt sich – alle Schweine sind schon zum Schlachthof abgegangen. Aber der Zahnabgleich bringt ein eindeutiges Ergebnis: Der Zahnersatz gehörte Conrad Meede, Melanies Ehemann. Jon Peterson nimmt Carsten Meede vorläufig fest.

Alle Staffeln im Überblick

Heiter bis tödlich: Nordisch herb
ARD Plus
Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Heiter bis tödlich: Nordisch herb

Alle 1 Staffeln und Folgen