Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 8: Ruhe sanft
Thorwald! Ausgerechnet Bestatter Thorwald liegt tot in dem vergoldeten Sarg, den er im Schaufenster seines Unternehmens ausgestellt hat. Zwei Schnapsgläser auf dem Tisch künden von einem nächtlichen Besucher. Und der ist schnell ermittelt: Thorwalds Ehefrau Heidi spielt Jon und Nora auf dem Computer die Aufzeichnung der Überwachungskamera von der Mordnacht vor. Eindeutig: Der nächtliche Besucher und damit dringend tatverdächtig ist Claas Peterson, Jons Vater. Bei der Befragung stellt Claas Peterson sich dumm, bestreitet, beim Bestatter Thorwald gewesen zu sein. Jon bleibt nichts anderes übrig, als seinen Vater festzunehmen. Nora und Rayk Kilian sammeln derweil fleißig Spuren. Schon nach kurzer Zeit ist klar: Im Umkreis von 100 Kilometern gab es keinen Geschäftspartner, der nicht von Thorwald übers Ohr gehauen wurde.
