Heiter bis tödlich: Nordisch herb
Folge 9: Frau über Bord
Junggesellenabschied im Seemannsheim mit überraschendem Ausgang: Helga Wartberg schmeißt Kapitän Heintje Hansen, ihrem betagten Bräutigam, vor versammelter Mannschaft die Verlobungsringe vor die Füße. Und wenig später liegt dann auch noch Muriel Schwarz, die seit drei Jahren im Seemannsheim wohnt und arbeitet, tot vor der Herberge der alten Seebären. In den Finger hält sie den Henkel einer Kaffeetasse. Offensichtlich ist Muriel vom Balkon gestürzt – und das sicher nicht freiwillig, wie Hauptkommissarin Nora Neubauer feststellt: Eine Selbstmörderin springt nicht mit der Kaffeetasse in der Hand vom Balkon. Der Obduktionsbericht bringt eine weitere Überraschung: Muriel Schwarz ist nicht an dem Sturz vom Balkon gestorben, sondern vergiftet worden – mit Kaffee. Irgendjemand muss der jungen Frau eine hohe Dosis synthetischen Koffeins verabreicht haben.
Alle Staffeln im Überblick