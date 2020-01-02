Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helden der Lüfte

Vermisstensuche

DMAX
Folge vom 02.01.2020
Vermisstensuche

VermisstensucheJetzt kostenlos streamen

Helden der Lüfte

Folge vom 02.01.2020: Vermisstensuche

44 Min.
Ab 12

Adrenalin pur im Cockpit: Rundflug-Berufspilot Frank Martini soll in der Nähe von Frankfurt beweisen, dass er sein Fluggerät auch in Extremsituationen im Griff hat. Deshalb stellt Lizenzprüfer Thys Pieterse in der Luft den Heckrotor ab. In Südtirol wird unterdessen seit 24 Stunden ein 22-jähriger Wanderer vermisst. Dort machen sich Klaus Messner und seine Crew bereit für einen Rettungseinsatz. Aber die Nebeldecke in den Bergen hängt tief. Und die Besatzung des Polizeihubschraubers „Phoenix 93“ sucht nach einer dementen Person aus einem Altersheim.

