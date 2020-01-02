Helden der Lüfte
Folge vom 02.01.2020: Vermisstensuche
44 Min.Folge vom 02.01.2020Ab 12
Adrenalin pur im Cockpit: Rundflug-Berufspilot Frank Martini soll in der Nähe von Frankfurt beweisen, dass er sein Fluggerät auch in Extremsituationen im Griff hat. Deshalb stellt Lizenzprüfer Thys Pieterse in der Luft den Heckrotor ab. In Südtirol wird unterdessen seit 24 Stunden ein 22-jähriger Wanderer vermisst. Dort machen sich Klaus Messner und seine Crew bereit für einen Rettungseinsatz. Aber die Nebeldecke in den Bergen hängt tief. Und die Besatzung des Polizeihubschraubers „Phoenix 93“ sucht nach einer dementen Person aus einem Altersheim.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.