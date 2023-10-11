Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im bayerischen Kümmersbruck wird für den Ernstfall geprobt. Das Logistikbataillon 472 der Bundeswehr, das im Kriegsfall für die Versorgung zuständig ist, soll dort einen Panzer bergen. In Plochingen bei Stuttgart kommen ebenfalls schwere Maschinen zum Einsatz. Im Hafen am Neckar hat sich ein großes Recyclingunternehmen auf die Verarbeitung und den Weitertransport von Metallschrott spezialisiert. Und in Kassel steht ein 15-köpfiges Spezialisten-Team vor einer besonderen Herausforderung. Die Vollprofis bewegen eine Lokomotive auf der Straße vorwärts.

