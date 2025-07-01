Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schwierige Verhandlungen

Folge 6: Schwierige Verhandlungen

43 Min.Ab 12

Senator Crane, einer der Geldgeber der Eisenbahn, reist an, um mit den Indianern von Josephs Stamm Verhandlungen zu führen. Bohannon soll während der Friedensverhandlungen für die Sicherheit der Beteiligten sorgen. Nachdem erste Gespräche zu keinem Ergebnis führen, veranstaltet Durant ein Wettrennen: Josephs Bruder soll auf seinem Pferd gegen die Eisenbahn antreten.

