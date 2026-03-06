Der Todeskandidat und die ScharfrichterinJetzt kostenlos streamen
Hell's Paradise
Folge 1: Der Todeskandidat und die Scharfrichterin
24 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 16
Der Shinobi Gabimaru ist zum Tode verurteilt. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten ist bisher jeder Versuch, den jungen Mann hinzurichten, gescheitert. Die Scharfrichterin Sagiri stellt fest, dass der Verurteilte, entgegen seiner Aussage, doch noch an seinem Leben hängt und gibt ihm eine letzte Möglichkeit auf Freispruch ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hell's Paradise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN