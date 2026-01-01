Hell's Paradise
1 StaffelAb 16
Hell's Paradise
Der zum Tode verurteilte Gabimaru erhält noch eine letzte Chance auf Freispruch: Auf der paradiesischen Insel Shinsenkyo soll er ein mysteriöses Elixier der Unsterblichkeit finden und zum Shogun bringen. Doch er ist nicht der einzige Straftäter, der diesen Auftrag erhält. Der junge Shinobi muss sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen und die Insel selbst bekämpfen, die sich als Hölle auf Erden entpuppt.
Genre:Anime, Drama
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN