Hell's Paradise
Folge 2: Selektion und Auslese
24 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 16
Gabimaru und weitere verurteilte Straftäter werden dem Shogun vorgeführt und erhalten ihren Auftrag: Wer als Erster das Elixier der Unsterblichkeit auf der Insel Shinsenkyo findet, wird begnadigt. Bevor die Kriminellen zu der gefährlichen Mission aufbrechen, müssen sie ihre Anzahl deutlich reduzieren ...
Genre:Anime, Drama
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN