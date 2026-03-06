Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hell's Paradise

Selektion und Auslese

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 06.03.2026
Selektion und Auslese

Selektion und AusleseJetzt kostenlos streamen

Hell's Paradise

Folge 2: Selektion und Auslese

24 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 16

Gabimaru und weitere verurteilte Straftäter werden dem Shogun vorgeführt und erhalten ihren Auftrag: Wer als Erster das Elixier der Unsterblichkeit auf der Insel Shinsenkyo findet, wird begnadigt. Bevor die Kriminellen zu der gefährlichen Mission aufbrechen, müssen sie ihre Anzahl deutlich reduzieren ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hell's Paradise
ProSieben MAXX
Hell's Paradise

Hell's Paradise

Alle 1 Staffeln und Folgen