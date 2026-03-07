Hell's Paradise
Folge 3: Schwäche und Stärke
24 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 16
Gabimaru und Sagiri kommen auf der Insel Shinsenkyo an und bewundern die farbenprächtige, paradiesische Natur. Bevor sich die beiden jedoch lange umsehen können, müssen sie sich gegen die ersten Konkurrenten zur Wehr setzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hell's Paradise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN