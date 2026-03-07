Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell's Paradise

Hölle und Paradies

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 4 vom 07.03.2026
Hölle und Paradies

Hell's Paradise

Folge 4: Hölle und Paradies

24 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 16

Die paradiesische Insel Shinsenkyo entpuppt sich schon bald als eine Art Hölle. Gabimaru und Sagiri werden mit bizarren Monstern konfrontiert, die sie bekämpfen müssen. Yuzuhira kommt den beiden zu Hilfe und möchte sich mit ihnen zusammenschließen.

