Hell's Paradise
Folge 5: Samurai und Frau
24 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 16
Gabimaru erkundet die Pflanzenwelt der Insel, um die mysteriöse Frucht zu finden, die ewiges Leben bringen soll. Gemeinsam mit seiner Gruppe überlegt er nun, wie sie weiter vorgehen sollen. Genji will währenddessen dafür sorgen, dass Sagiri nach Hause zurückkehrt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Hell's Paradise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN