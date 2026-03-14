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Hell's Paradise

Herz und Vernunft

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 14.03.2026
Herz und Vernunft

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Hell's Paradise

Folge 6: Herz und Vernunft

24 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 16

Genji wird im Kampf gegen den Riesen Rokurota schwer verletzt. Gabimaru versucht daraufhin, den mächtigen Todeskandidaten zu besiegen, während sich Sagiri um ihren verwundeten Freund kümmert. Um den Feind zu besiegen, greift die Aufseherin schließlich in das Duell mit ein ...

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