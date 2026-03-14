Hell's Paradise
Folge 6: Herz und Vernunft
24 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 16
Genji wird im Kampf gegen den Riesen Rokurota schwer verletzt. Gabimaru versucht daraufhin, den mächtigen Todeskandidaten zu besiegen, während sich Sagiri um ihren verwundeten Freund kümmert. Um den Feind zu besiegen, greift die Aufseherin schließlich in das Duell mit ein ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Hell's Paradise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama
Produktion:JP, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN