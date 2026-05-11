Staffel 2Folge 21vom 11.05.2026
Shara & RudyJetzt kostenlos streamen
Help! I'm in a Secret Relationship!
Folge 21: Shara & Rudy
40 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Die Chicagoer Köche Shara und Rudy haben sich vor über einem Jahr verliebt. Sie teilen ihre Leidenschaft für karibisches Essen und planen, ein Restaurant zu eröffnen. Doch Shara will wissen, warum Rudy sie vor seiner Familie und Freunden versteckt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Help! I'm in a Secret Relationship!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV & © Season 1-3: MTV Germany