Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Help! I'm in a Secret Relationship!

MTV liveStaffel 2Folge 21vom 11.05.2026
Shara & Rudy

Shara & RudyJetzt kostenlos streamen

Help! I'm in a Secret Relationship!

Folge 21: Shara & Rudy

40 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Die Chicagoer Köche Shara und Rudy haben sich vor über einem Jahr verliebt. Sie teilen ihre Leidenschaft für karibisches Essen und planen, ein Restaurant zu eröffnen. Doch Shara will wissen, warum Rudy sie vor seiner Familie und Freunden versteckt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Help! I'm in a Secret Relationship!
MTV live

Help! I'm in a Secret Relationship!

Alle 3 Staffeln und Folgen