Staffel 3Folge 3vom 01.08.2024
Folge 3: Nygae & Sincere
39 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12
Nygae und Sincere führen seit acht Monaten eine Fernbeziehung und sind bereit, die Distanz zu schließen, aber bevor Nygae ihr Leben umkrempeln und nach Philly ziehen kann, um mit Sincere zusammen zu sein, muss sie wissen, warum er sie versteckt.
