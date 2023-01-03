Staffel 1Folge 1vom 03.01.2023
Henning Baum - Knallhart herzlichJetzt kostenlos streamen
Henning Baum - Knallhart herzlich
Folge 1: Henning Baum - Knallhart herzlich
24 Min.Folge vom 03.01.2023Ab 12
Der bekannteste Macho-Bulle der Nation redet Klartext: Die Rolle als Ruhrpott-Chauvi Mick Brisgau hat ihn vor fast einem Jahrzehnt berühmt gemacht. Dreh-und Angelpunkt dieser Dokumentation ist Henning Baum. Der Schauspieler ist gebürtiger Essener. Ganz viele Erinnerungen an früher sind mit Stationen im Pott und deren Menschen verknüpft. Stationen, die auch in Mick Brisgaus Welt eine zentrale Rolle spielen. Henning nimmt uns und Serienpartner Maximilian Grill mit in diese Welt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Henning Baum - Knallhart herzlich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Biografie
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Westside Filmproduktion GmbH