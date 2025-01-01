Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heroes of the Internet

Zerstörungswütige Kinder & überraschte Katzen

ProSiebenStaffel 1Folge 1
Zerstörungswütige Kinder & überraschte Katzen

Zerstörungswütige Kinder & überraschte KatzenJetzt kostenlos streamen

Heroes of the Internet

Folge 1: Zerstörungswütige Kinder & überraschte Katzen

22 Min.Ab 12

Wer kennt sie nicht - die heimlichen Stars des Internets? Den Bräutigam, der seine Braut versehentlich in den Pool wirft, oder den TV-Auftritt, bei dem der Moderator live vor der Kamera von einem Tier attackiert wird. In "Heroes of the Internet" gibt es die lustigsten, bizarrsten und unglaublichsten Videos aus dem WWW zu sehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Heroes of the Internet
ProSieben
Heroes of the Internet

Heroes of the Internet

Alle 1 Staffeln und Folgen