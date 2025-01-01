Seltsame Kängurus & tanzende BabysJetzt kostenlos streamen
Heroes of the Internet
Folge 3: Seltsame Kängurus & tanzende Babys
22 Min.Ab 12
Wer kennt sie nicht - die heimlichen Stars des Internets? Den Bräutigam, der seine Braut versehentlich in den Pool wirft, oder den TV-Auftritt, bei dem der Moderator live vor der Kamera von einem Tier attackiert wird. In "Heroes of the Internet" gibt es die lustigsten, bizarrsten und unglaublichsten Videos aus dem WWW zu sehen.
Heroes of the Internet
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Redseven Entertainment GmbH, Bildrechte: ProSieben