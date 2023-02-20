Zum Inhalt springenBarrierefrei
Arnold und die Detektive / Die Neue

NickelodeonFolge vom 20.02.2023
Folge vom 20.02.2023: Arnold und die Detektive / Die Neue

22 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 6

Als Arnold und seine Freunde "Detektive" spielen, verdirbt ihnen Arnolds Schwester Timerly den Spaß. Ein neues Mädchen namens Lila kommt in die Klasse, doch als sich herausstellt, dass sie aus der Provinz ist, interessiert sich niemand mehr für sie.

