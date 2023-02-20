Arnold und die Detektive / Die NeueJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 20.02.2023: Arnold und die Detektive / Die Neue
22 Min.Folge vom 20.02.2023Ab 6
Als Arnold und seine Freunde "Detektive" spielen, verdirbt ihnen Arnolds Schwester Timerly den Spaß. Ein neues Mädchen namens Lila kommt in die Klasse, doch als sich herausstellt, dass sie aus der Provinz ist, interessiert sich niemand mehr für sie.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon