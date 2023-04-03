Ein Tag im Leben eines Klassenzimmers / Big Bobs KriseJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 03.04.2023: Ein Tag im Leben eines Klassenzimmers / Big Bobs Krise
22 Min.Folge vom 03.04.2023Ab 6
Ein Fernsehsender will eine Dokumentation über Mr. Simmons drehen, der Lehrer des Jahres geworden ist. Also besuchen sie ihn während des Unterrichts. Außerdem geht Big Bob wegen seiner gesundheitlichen Probleme nach Oregon.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon