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Highway Heroes Norway

Krieger der Kälte

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 7vom 21.06.2026
Krieger der Kälte

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Highway Heroes Norway

Folge 7: Krieger der Kälte

45 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 12

Die packende Doku-Serie "Highway Heroes Norway" begleitet Abschleppdienste in Norwegen, deren Mitarbeiter immer wieder Kopf und Kragen riskieren, um Menschen in Not zu retten. Oftmals geraten die Einsätze zu einem Rennen gegen die Zeit, denn nicht selten geht es um Leben und Tod ...

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