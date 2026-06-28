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Highway Heroes Norway

Völlig zerstört

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 4vom 28.06.2026
Völlig zerstört

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Highway Heroes Norway

Folge 4: Völlig zerstört

45 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Die packende Doku-Serie "Highway Heroes Norway" begleitet Abschleppdienste in Norwegen, deren Mitarbeiter immer wieder Kopf und Kragen riskieren, um Menschen in Not zu retten. Oftmals geraten die Einsätze zu einem Rennen gegen die Zeit, denn nicht selten geht es um Leben und Tod ...

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